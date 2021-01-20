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Байден отправился на инаугурацию в Вашингтон 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон.

«Для меня настоящая честь быть вашим следующим президентом [США] и главнокомандующим, — заявил Байден. — Я всегда буду гордым сыном штата Делавэр».

Выступление Байдена посетили, по оценкам Associated Press, около 100 человек, в основном представители властей штата и семьи политика, передает ТАСС.
По сведениям источников CNN, Байден с супругой Джилл направились в Вашингтон на частном самолете. Телекомпания уточняет, что избранному президенту США и будущей первой леди не был предоставлен правительственный борт. Ожидается, что Джозеф и Джилл Байден прибудут на военную базу Эндрюс под Вашингтоном в 15.30 по времени Восточного побережья США (23.30 мск). Инаугурация избранных президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.
Во вторник ФБР предупредило о планах экстремистов проникнуть на инаугурацию Байдена.
Ранее глава подразделения Секретной службы в округе Колумбия Мэттью Миллер заявил, что спецслужбы США готовы к появлению экстремистов в Вашингтоне. Американские СМИ сообщали, что экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти Байдену, а Нацгвардии США поручили готовиться к возможному обнаружению взрывных устройств.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Эшли Бэббитт , Дональд Трамп , Мэттью Миллер , ФБР , Associated Press , ИТАР-ТАСС , Канада
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