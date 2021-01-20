Байден отправился на инаугурацию в Вашингтон 

«Для меня настоящая честь быть вашим следующим президентом [США] и главнокомандующим, — заявил Байден. — Я всегда буду гордым сыном штата Делавэр».

Выступление Байдена посетили, по оценкам Associated Press, около 100 человек, в основном представители властей штата и семьи политика, передает ТАСС

По сведениям источников CNN, Байден с супругой Джилл направились в Вашингтон на частном самолете. Телекомпания уточняет, что избранному президенту США и будущей первой леди не был предоставлен правительственный борт. Ожидается, что Джозеф и Джилл Байден прибудут на военную базу Эндрюс под Вашингтоном в 15.30 по времени Восточного побережья США (23.30 мск). Инаугурация избранных президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.

Во вторник ФБР предупредило о планах экстремистов проникнуть на инаугурацию Байдена.