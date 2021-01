Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия 

Экс-госсекретарь США , соперница Дональда Трампа на прошлых выборах президента Хиллари Клинтон собралась выяснить, общался ли действующий глава государства с Владимиром Путиным перед штурмом здания Конгресса в Вашингтоне. Своими соображениями она поделилась в эфире подкаста You and Me Both.