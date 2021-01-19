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Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия 

РИА Новости 27 минут назад
Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия
Фото: РИА Новости
Экс-госсекретарь США, соперница Дональда Трампа на прошлых выборах президента Хиллари Клинтон собралась выяснить, общался ли действующий глава государства с Владимиром Путиным перед штурмом здания Конгресса в Вашингтоне. Своими соображениями она поделилась в эфире подкаста You and Me Both.

"Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию", — заявила Клинтон и обвинила Трампа в том, что тот якобы действует по чьей-то указке.

Экс-глава Госдепа собралась получить записи разговоров действующего президента за 6 января, чтобы выяснить, связывался ли он с российским лидером перед штурмом Капитолия.
О своих планах Клинтон заявила после того, как в беседе с ней спикер конгресса Ненси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину. Клинтон высказалась также о сторонниках Трампа. Она назвала их "сообщниками" и "членами культа", обвинив их в "пренебрежении демократией"..
Позднее в твиттере Клинтон заявила о необходимости создать в Конгрессе комиссию для выяснения связей Трампа и Путина — по аналогии с расследованием теракта 11 сентября. Это, по мнению экс-главы Госдепа, должно помочь исправить ущерб "национальной безопасности и не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост".
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, но в Москве отвергли это обвинение. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расследование "российского вмешательства" попыткой демократов отомстить Трампу за победу на выборах.
На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба американского президента. Позднее расследовавший "российское дело" спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
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В мире , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , МВД
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