Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия 

"Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию", — заявила Клинтон и обвинила Трампа в том, что тот якобы действует по чьей-то указке.

Экс-глава Госдепа собралась получить записи разговоров действующего президента за 6 января, чтобы выяснить, связывался ли он с российским лидером перед штурмом Капитолия.

О своих планах Клинтон заявила после того, как в беседе с ней спикер конгресса Ненси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину. Клинтон высказалась также о сторонниках Трампа. Она назвала их "сообщниками" и "членами культа", обвинив их в "пренебрежении демократией"..

Позднее в твиттере Клинтон заявила о необходимости создать в Конгрессе комиссию для выяснения связей Трампа и Путина — по аналогии с расследованием теракта 11 сентября. Это, по мнению экс-главы Госдепа, должно помочь исправить ущерб "национальной безопасности и не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост".

Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена . Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, но в Москве отвергли это обвинение. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расследование "российского вмешательства" попыткой демократов отомстить Трампу за победу на выборах.