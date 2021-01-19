Байдену передадут запасной «ядерный чемоданчик»

Передача "ядерного чемоданчика" с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия США избранному президенту Джозефу Байдену состоится даже в том случае, если в день инаугурации (20 января) он не встретится с покидающим пост главы государства Дональдом Трампом . Об этот сообщила во вторник телекомпания CNN

По ее информации, тот факт, что Трамп покинет Вашингтон за несколько часов до вступления в должность Байдена, никак не скажется на передаче последнему управления ядерным оружием США, хотя действующий глава государства обязан иметь саквояж с кодами при себе. Как пояснил телекомпании старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков") Стивен Шварц , "ядерных чемоданчиков" на самом деле несколько. Один из них отправится вместе с Трампом во Флориду, а другие останутся в Вашингтоне.

"Существуют как минимум три или четыре идентичных "ядерных футбольных мяча" [так в США называют "ядерный чемоданчик"]: один сопровождает президента, другой — вице-президента, еще один традиционно находится в запасе для уполномоченного [применить коды] выжившего [при возможной катастрофе или нападении] во время таких мероприятий, как инаугурация или обращение о положении в стране [ежегодное обращение президента США к Конгрессу]", — сказал Шварц.

Он не исключил возможности существования или появления еще одного "ядерного чемоданчика" в случае необходимости.

К "чемоданчику", как рассказал Шварц, прилагается пластиковая карта, известная как "бисквит", которую президент должен постоянно иметь при себе. Она содержит буквенно-цифровой код, используемый для идентификации личности главы государства. Действующий президент будет обладать полномочиями применения ядерного оружия до 11:59:59 среды (19:59:59 мск), после чего это право перейдет к Байдену, а сопровождающий Трампа помощник с президентским "чемоданчиком" отправится обратно в Вашингтон.