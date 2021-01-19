Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

CNN: передача «ядерного чемоданчика» в США состоится при любом варианте инаугурации 

ТАСС 24 минуты назад
Байдену передадут запасной «ядерный чемоданчик»
Фото: Reuters
Передача "ядерного чемоданчика" с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия США избранному президенту Джозефу Байдену состоится даже в том случае, если в день инаугурации (20 января) он не встретится с покидающим пост главы государства Дональдом Трампом. Об этот сообщила во вторник телекомпания CNN.
По ее информации, тот факт, что Трамп покинет Вашингтон за несколько часов до вступления в должность Байдена, никак не скажется на передаче последнему управления ядерным оружием США, хотя действующий глава государства обязан иметь саквояж с кодами при себе. Как пояснил телекомпании старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков") Стивен Шварц, "ядерных чемоданчиков" на самом деле несколько. Один из них отправится вместе с Трампом во Флориду, а другие останутся в Вашингтоне.

"Существуют как минимум три или четыре идентичных "ядерных футбольных мяча" [так в США называют "ядерный чемоданчик"]: один сопровождает президента, другой — вице-президента, еще один традиционно находится в запасе для уполномоченного [применить коды] выжившего [при возможной катастрофе или нападении] во время таких мероприятий, как инаугурация или обращение о положении в стране [ежегодное обращение президента США к Конгрессу]", — сказал Шварц.

Трамп проведет свою церемонию в день инаугурации Байдена
Он не исключил возможности существования или появления еще одного "ядерного чемоданчика" в случае необходимости.
К "чемоданчику", как рассказал Шварц, прилагается пластиковая карта, известная как "бисквит", которую президент должен постоянно иметь при себе. Она содержит буквенно-цифровой код, используемый для идентификации личности главы государства. Действующий президент будет обладать полномочиями применения ядерного оружия до 11:59:59 среды (19:59:59 мск), после чего это право перейдет к Байдену, а сопровождающий Трампа помощник с президентским "чемоданчиком" отправится обратно в Вашингтон.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
ТАСС: последние новости
В МВД Финляндии заявили, что страна не откроется для туристов из России В МВД Финляндии заявили, что страна не откроется для туристов из России CNN: передача "ядерного чемоданчика" в США состоится при любом варианте инаугурации CNN: передача "ядерного чемоданчика" в США состоится при любом варианте инаугурации CNN: Трамп записал прощальную речь на посту президента США CNN: Трамп записал прощальную речь на посту президента США
Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Стивен Шварц
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео
00:16
Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео
Происшествия
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
01:45
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
Общество
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение