Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана 

Роухани считает санкции Трампа в отношении Тегерана главной причиной, почему в Иране до сих пор не началась вакцинация от коронавируса.
«Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечении источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президента Ирана Хасана Роухани, размещенное на его официальном сайте.
Роухани подчеркнул, что вакцинация населения начнется, как только у Тегерана появится вакцина от коронавируса.
Напомним, Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта. В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции.