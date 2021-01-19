Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана 

«Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечении источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президента Ирана Хасана Роухани, размещенное на его официальном сайте.