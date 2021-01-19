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Москва

Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана
Фото: РИА Новости
Роухани считает санкции Трампа в отношении Тегерана главной причиной, почему в Иране до сих пор не началась вакцинация от коронавируса.

«Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечении источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президента Ирана Хасана Роухани, размещенное на его официальном сайте.

Роухани подчеркнул, что вакцинация населения начнется, как только у Тегерана появится вакцина от коронавируса.
Напомним, Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта. В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции.
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В мире , Хасан Роухани , РИА Новости , Индия , Иран , Китай , Тегеран
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