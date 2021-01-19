Сын миллиардера Бранта умер в 24 года

"Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог", — говорится в сообщении семьи.