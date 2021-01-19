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Сын миллиардера умер в 24 года 

РИА Новости 26 минут назад
Сын миллиардера Бранта умер в 24 года
Фото: © AFP 2020 / Patrick Kovarik
Сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри умер от передозировки наркотиками, сообщает портал pagesix со ссылкой на семью.
Молодого человека нашли мертвым в воскресенье, за несколько дней до того, как его должны были отправить на лечение от зависимости.

"Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог", — говорится в сообщении семьи.

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