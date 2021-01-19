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В США задержана подозреваемая в краже ноутбука из Капитолия 

News.ru 42 минуты назад
В США задержали подозреваемую в краже ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе беспорядков в Капитолии. Ей оказалась 22-летняя Райли Джун Уильямс.
В момент задержания участница беспорядков находилась в штате Пенсильвания. По данным Минюста США, девушке предъявлены обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещён, а также в противозаконных действиях в Капитолии.
Как сообщает свидетель, она планировала продать ноутбук Пелоси российским спецслужбам. Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию, передаёт Life.
6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они сорвали заседание, в ходе которого должны были утвердить итоги выборов президента страны, на которых победил демократ Джо Байден. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек в результате беспорядков погибли.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки называли всех участников несанкционированных политических акций борцами за свободу. Однако штурмовавших Капитолий они окрестили внутренними террористами. Теперь американские власти должны будут признать, что у них либо действует политика двойных стандартов, либо то, что задержанные в Вашингтоне пострадали за свои политические убеждения. С таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Вячеслав Володин , Госдума , МВД
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