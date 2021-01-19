Вопрос о включении российской вакцины от коронавируса с список препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения, будет рассматриваться по установленной процедуре, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

В частности, эксперты намерены уделить внимание эффективности и безопасности вакцины, а также ее производству, передает РИА «Новости».

«При изучении вопроса о включении в список экстренного использования мы рассматриваем три основных элемента: исследование эффективности, профиль безопасности и практика производства. Мы просим каждого производителя предоставить очень детальную информацию. Безусловно, все это осуществляется конфиденциально, поскольку речь идет о производственном процессе», — сказала Харрис.

По его словам, такое рассмотрение проводится в ВОЗ «очень скрупулезно». Производители получают вопросы и отвечают на них. Только после того, как предоставлена и рассмотрена вся требуемая информация, специалисты ВОЗ могут принять решение о включении препарата в список, рекомендованный для экстренного применения. Харрис отметила, что сейчас ВОЗ изучает вопрос о включении в этот список также китайской и других вакцин.