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ВОЗ рассмотрит вопрос о включении «Спутника V» в список одобренных вакцин 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Вопрос о включении российской вакцины от коронавируса с список препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения, будет рассматриваться по установленной процедуре, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
В частности, эксперты намерены уделить внимание эффективности и безопасности вакцины, а также ее производству, передает РИА «Новости».

«При изучении вопроса о включении в список экстренного использования мы рассматриваем три основных элемента: исследование эффективности, профиль безопасности и практика производства. Мы просим каждого производителя предоставить очень детальную информацию. Безусловно, все это осуществляется конфиденциально, поскольку речь идет о производственном процессе», — сказала Харрис.

По его словам, такое рассмотрение проводится в ВОЗ «очень скрупулезно». Производители получают вопросы и отвечают на них. Только после того, как предоставлена и рассмотрена вся требуемая информация, специалисты ВОЗ могут принять решение о включении препарата в список, рекомендованный для экстренного применения. Харрис отметила, что сейчас ВОЗ изучает вопрос о включении в этот список также китайской и других вакцин.
Эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 100%
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что рассмотрение заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находится в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на стадии рассмотрения.
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В мире , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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