Глава ЛНР поздравил жителей Крыма с Днем республики 

"Ровно 30 лет назад жители Крыма проголосовали за воссоздание автономии республики. Это переломный исторический шаг на пути к справедливости, сохранению единства и укреплению связей с Россией. Искреннее поздравляю крымчан с Днем республики, желаю мира, согласия и процветания!" — написал Пасечник в среду в Twitter.