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Глава ЛНР поздравил жителей Крыма с Днем республики 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
Глава ЛНР поздравил жителей Крыма с Днем республики
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с Днем республики.
Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики — субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.

"Ровно 30 лет назад жители Крыма проголосовали за воссоздание автономии республики. Это переломный исторический шаг на пути к справедливости, сохранению единства и укреплению связей с Россией. Искреннее поздравляю крымчан с Днем республики, желаю мира, согласия и процветания!" — написал Пасечник в среду в Twitter.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В мире , Крым наш , Леонид Пасечник , ООН , Республика Крым
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