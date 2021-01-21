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Белый дом: информации о возможном разговоре Байдена с Путиным пока нет 

Газета.Ru и ещё 6 24 минуты назад
В Белом доме исключили разговор Байдена с Путиным в ближайшее время
Фото: globallookpress.com
Планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, первые телефонные переговоры Байдена ожидаются "с партнерами и союзниками".

"Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо", — сказала она.

Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.
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В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация США , Иран , Канада , США
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