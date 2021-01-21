В Белом доме исключили разговор Байдена с Путиным в ближайшее время

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"Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, первые телефонные переговоры Байдена ожидаются "с партнерами и союзниками".

"Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо", — сказала она.

Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.