В Белом доме исключили разговор Байдена с Путиным в ближайшее время

Планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, первые телефонные переговоры Байдена ожидаются "с партнерами и союзниками".
"Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо", — сказала она.
Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.