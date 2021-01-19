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Колючая проволока и заколоченные двери магазинов: как в США готовятся к инаугурации Байдена 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Владельцы ресторанов, аптек и магазинов в Вашингтоне заколачивают окна перед завтрашней инаугурацией Джо Байдена. Официальные власти опасаются возможных погромов.
Все улицы в центре города перекрыты. Вокруг Капитолия возводят километры заборов с колючей проволокой. На дорогах стоят военные патрули, в небо подняты вертолеты. Всего на охрану столицы США будет стянуто около 25 тысяч военнослужащих из всех штатов. Они будут оказывать помощь Секретной службе и полиции.
На улицах устанавливают газоанализаторы, если митингующие попытаются использовать химические или радиационные вещества, перейдя в атаку.
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Накануне в репетиции церемонии инаугурации приняли участие сотни гвардейцев. При этом на национальной аллее установили почти 200 тысяч флагов — они символизируют американцев, которые не смогут посетить инаугурацию.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , США
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