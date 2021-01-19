Владельцы ресторанов, аптек и магазинов в Вашингтоне заколачивают окна перед завтрашней инаугурацией Джо Байдена . Официальные власти опасаются возможных погромов.

Все улицы в центре города перекрыты. Вокруг Капитолия возводят километры заборов с колючей проволокой. На дорогах стоят военные патрули, в небо подняты вертолеты. Всего на охрану столицы США будет стянуто около 25 тысяч военнослужащих из всех штатов. Они будут оказывать помощь Секретной службе и полиции.

На улицах устанавливают газоанализаторы, если митингующие попытаются использовать химические или радиационные вещества, перейдя в атаку.

Накануне в репетиции церемонии инаугурации приняли участие сотни гвардейцев. При этом на национальной аллее установили почти 200 тысяч флагов — они символизируют американцев, которые не смогут посетить инаугурацию.