В США выпустили похожего на Путина игрушечного спецназовца

Американский магазин EKIA Hobbies продает игрушечного спецназовца, который своей внешностью похож на президента РФ Владимира Путина. Производителем является компания UJINDOU.

«Российский спецназ ГРУ», — говорится в названии игрушки.

При этом на сайте не упоминается имя Путина. Игрушка продается почти за 165 долларов (больше 12 тысяч рублей). В комплекте с фигуркой спецназовца также идут экипировка, бронежилет, АКС-74, гранаты и реактивный пехотный огнемет и другие детали.

В 2018 году россияне в соцсетях активно обсуждали плюшевую игрушку Владимира Путина. Президент России в ней представлен верхом на медведе.

Ura.ru

Ura.ru