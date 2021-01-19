Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В США выпустили игрушечного спецназовца, похожего на Путина. Фото 

Ura.Ru 48 минут назад
В США выпустили похожего на Путина игрушечного спецназовца
Фото: РИА Новости
Американский магазин EKIA Hobbies продает игрушечного спецназовца, который своей внешностью похож на президента РФ Владимира Путина. Производителем является компания UJINDOU.

«Российский спецназ ГРУ», — говорится в названии игрушки.

При этом на сайте не упоминается имя Путина. Игрушка продается почти за 165 долларов (больше 12 тысяч рублей). В комплекте с фигуркой спецназовца также идут экипировка, бронежилет, АКС-74, гранаты и реактивный пехотный огнемет и другие детали.
США пытаются найти «российский след» в штурме Капитолия
В 2018 году россияне в соцсетях активно обсуждали плюшевую игрушку Владимира Путина. Президент России в ней представлен верхом на медведе.
Ura.ru
Ura.ru
Ura.ru
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Ura.Ru: последние новости
В США рассекретят сотни документов о связи Трампа с Россией В США рассекретят сотни документов о связи Трампа с Россией Украина официально запретила русский язык в сфере обслуживания Украина официально запретила русский язык в сфере обслуживания В крупнейшем аэропорту Европы проходит полицейская операция В крупнейшем аэропорту Европы проходит полицейская операция
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
01:05
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
Происшествия
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
00:44
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
В мире Общество
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
00:45
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
Общество В мире
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
00:40
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
Происшествия Криминал
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
00:55
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
Происшествия В мире
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
00:42
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
00:30
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
Происшествия В мире
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
00:37
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
Армия
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
04:49
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение