Обзор иноСМИ: решение ЕСПЧ по Крыму может нанести ущерб «Газпрому» 

«Уже не спасти»: Шредер дал прогноз по США

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что новый президент США Джо Байден будет следовать правилу «Америка превыше всего», поэтому восстановить прежние трансатлантические отношения Вашингтону не удастся. Об этом сообщает Der Spiegel.

По мнению Шрёдера, некоторые противоречия в отношениях с ЕС Байден урегулирует, но прежняя дружба в прошлом. Дональд Трамп , по его мнению, просто до конца разрушил то, что и так умирало. Он добавил, что НАТО уже давно не действует сплоченно, призвал реформировать альянс и возобновить диалог с Россией

Киев пригрозил «Газпрому» проблемами из-за Крыма

По версии Юрчишина, теперь по иску Украины могут арестовать «какие-то активы „Газпрома“, так как Россия „отказалась платить за использование имущества“ на полуострове. Депутат заявил, что речь идет о „претензиях на миллиарды долларов экономических потерь“ Украины.

Борьба за дозы: вакцины РФ и Китая пользуются спросом

Китайские и российские производители вакцин фиксируют растущий интерес иностранных покупателей к своим препаратам: международная „борьба за дозы“ усиливается и претензий к „слишком быстрому“ выпуску вакцин больше нет. Об этом пишет Financial Times.

Российский центр Гамалеи согласился поставлять Sputnik V в Алжир, Аргентину, Саудовскую Аравию и Бразилию, а два ведущих китайских производителя подписали контракты с Бахрейном, ОАЭ, Египтом, Филиппинами, Индонезией и Венгрией. Это поможет Москве и Пекину вывести свою фармацевтику на международную арену. Китай к тому же надеется, что вакцины принесут ему дипломатические победы.

»Очень русский» способ борьбы с ковидом

Корреспондент National Review рассказал , что у России есть собственный, «очень русский» способ борьбы с пандемией: в то время как люди на Западе проводят свои дни в страхе умереть сегодня, завтра или на следующей неделе, россияне ходят в рестораны и кино, хоть и с ограничениями.

Автор статьи рассказал, что многие из его собеседников в России планируют сделать прививку от коронавируса, но в то же время скептически относятся к вакцинации.

«Быть русским также означает жить надеждой и чувствами, а не логикой и холодными фактами. Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — заявил корреспондент NR.

Хотя «в мире чума и это страшно», нет стоит бояться каждый день и каждую ночь, каждую минуту и каждую секунду, заключил он.

Украина шаг за шагом движется к дефолту

Бюджет Украины на 2021 год приняли с большим дефицитом — 5,5 процента ВВП. Экс-министр экономики страны Виктор Суслов в своей статье для «Главреда» предупредил , что из-за роста госдолга страна все ближе подходит к дефолту: приемлемым во всем мире считается дефицит до трех процентов.

На Украине он почти в два раза больше, а это значит, что страна не смогла сократить расходы при падающей экономике. Суслов подчеркнул, что дефицит страшен наращиванием госдолга, на который придется потратить заметную часть доходов.

«Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту», — подчеркнул экс-министр.

По его словам, спасти страну могло бы сокращение зарплат чиновников и прогрессивная шкала налогообложения, но власти на это не идут.