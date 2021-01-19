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Минздрав Украины заявил, что не планирует закупать российские ПЦР-тесты 

ТАСС и ещё 4 33 минуты назад
На Украине опровергли закупку российских ПЦР-тестов
Фото: ТАСС
Украина на уровне государства не закупала и не планирует закупать российские ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов.

"Процентное соотношение использования ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет менее 0,6%. Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует [тесты производства РФ]", — сказал он, отвечая на вопрос о том, что якобы более 90% всех ПЦР-тестов на Украине произведены в России.

Степанов заявил, что ранее Киев закупал тесты в разных странах, среди которых КНР, США, Южная Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция и Сингапур. Однако в настоящее время основным поставщиком ПЦР-тестов является украинский производитель — компания "Украинские генетические технологии".
Ранее Минздрав Украины сообщил во вторник, что за сутки на Украине было проведено 18 734 теста на коронавирус методом ПЦР, всего за время пандемии — 5 983 122. Тестированием охвачено более 14,2% населения страны. Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1 167 655, выздоровели 886 248 человек, 21 046 скончались.
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В мире , Максим Степанов , Минздрав РФ , Австрия , Германия , Канада , Киев , Китай , Южная Корея , Польша , Сингапур , США , Великобритания , Турция , Франция , Чехия
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