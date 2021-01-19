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Москва

Киргизия отказалась от вакцины Pfizer из-за нехватки холодильников для её хранения 

Говорит Москва 13 минут назад
Киргизия отказалась от вакцины Pfizer из-за нехватки холодильников
Фото: РИА Новости
Киргизия отказалась от вакцины Pfizer из-за нехватки холодильников для её хранения. Препарат нуждается в температуре минус 70 градусов.
Как сообщил министр здравоохранения республики Алымкадар Бейшеналиев, стране предложили более миллиона доз американской вакцины бесплатно.

«Для того чтобы привезти, хранить и вакцинировать население, нам нужны специальные холодильники. Но у нас таких холодильников нет», — заявил министр в интервью государственному радио.

По его словам, одно устройство, способное поддерживать такую температуру, стоит около 4 тыс. долларов. «Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо ещё 2 млн долларов. Увы, в бюджете таких денег нет», — сказал Бейшеналиев.
Сейчас Киргизия ведёт переговоры с правительством России о поставке вакцины «Спутник V» — она хранится при температуре от минус 2 до минус 18 градусов.
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В мире , Правительство РФ , Кыргызстан
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