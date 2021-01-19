Тихановская попросила ОБСЕ помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию

18 января Тихановская провела онлайн-встречу с послами Европейского союза ОБСЕ . В ходе нее она призвала международное сообщество и прежде всего ОБСЕ помочь в организации безопасного возвращения в Белоруссию для нее и других лидеров демократических сил.

«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», — отметила политик.

Также участники встречи обсудили создание международного органа по расследованию преступлений режима Александра Лукашенко

Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог для решения политического кризиса в Белоруссии, например, создать контактную площадку и провести экспертный круглый стол с участием Евросоюза, демократических сил Белоруссии и представителей режима Лукашенко. Также она предложила ОБСЕ помочь в организации свободных выборов в Белоруссии по международным стандартам и под международным наблюдением.

«Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом», — отметила политик.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.