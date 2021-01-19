Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео 

18 января первая леди США Мелания Трамп записала прощальную речь к нации. Супругу Дональда Трампа уже успели обвинить в том, что она списала часть своей речи на партийном съезде с выступления восьмилетней давности нынешней первой леди Мишель Обамы

Мелания Трамп выступила на съезде Республиканской партии , делегаты которого должны официально утвердить ее супруга в качестве кандидата на пост президента США.

Мишель Обама восемь лет назад выступала на аналогичном съезде Демократической партии

Два абзаца в выступлениях Мишель Обамы и Мелании Трамп оказались почти идентичными. В частности, Мелания, как и Мишель, говорила о том, как ее воспитывали родители: