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Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга 

Вадим Дроздов 36 минут назад
28 августа 1963 года со ступеней Мемориала Линкольну во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу Мартин Лютер Кинг произнёс легендарную речь, в которой он провозгласил своё видение будущего, где белокожие и чернокожие люди имели бы равные гражданские права. Во время выступления на сцене также находилась певица Махалия Джексон, во время речи она обратилась к нему: «Расскажи им о мечте, Мартин». Речь Кинга считается одной из лучших речей в истории и была признана лучшей речью XX века американским сообществом ораторского искусства. Эта речь носит название «У меня есть мечта».
В мире , Видео , Мартин Лютер , Махалия Джексон
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