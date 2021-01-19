28 августа 1963 года со ступеней Мемориала Линкольну во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу Мартин Лютер Кинг произнёс легендарную речь, в которой он провозгласил своё видение будущего, где белокожие и чернокожие люди имели бы равные гражданские права. Во время выступления на сцене также находилась певица Махалия Джексон, во время речи она обратилась к нему: «Расскажи им о мечте, Мартин». Речь Кинга считается одной из лучших речей в истории и была признана лучшей речью XX века американским сообществом ораторского искусства. Эта речь носит название «У меня есть мечта».
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
Читайте также