Жена Трампа обратилась к американцам с прощальным посланием

«При любых обстоятельствах я прошу каждого американца быть лучшим! Сосредоточиться на том, что нас объединяет. Подняться над тем, что нас разделяет. Всегда выбирать любовь вместо ненависти, мир вместо насилия. Вместе, как единая национальная семья, мы можем быть светом надежды для будущих поколений и нести наследие Америки. Мы сможем достичь еще больших высот с мужеством, добротой и верой. Никакими словами нельзя выразить глубину моей признательности за право быть первой леди. Всем людям этой страны: вы навсегда останетесь в моем сердце», — сказала первая леди США.