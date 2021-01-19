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«Выбирайте любовь вместо ненависти»: жена Трампа обратилась к американцам с прощальным посланием 

Мир24 25 минут назад
Жена Трампа обратилась к американцам с прощальным посланием
Фото: Zuma\TASS
Прощальное послание. Первая леди США Мелания Трамп обратилась к нации. Супруга Дональда Трампа отметила, что ее вдохновляли американцы, которые за четыре года продемонстрировали храбрость, патриотизм и добродетель, передает «МИР 24».

«При любых обстоятельствах я прошу каждого американца быть лучшим! Сосредоточиться на том, что нас объединяет. Подняться над тем, что нас разделяет. Всегда выбирать любовь вместо ненависти, мир вместо насилия. Вместе, как единая национальная семья, мы можем быть светом надежды для будущих поколений и нести наследие Америки. Мы сможем достичь еще больших высот с мужеством, добротой и верой. Никакими словами нельзя выразить глубину моей признательности за право быть первой леди. Всем людям этой страны: вы навсегда останетесь в моем сердце», — сказала первая леди США.

Чета Трамп уже совсем скоро покинет Белый дом. Но, как узнали журналисты, перед этим 45-й президент США планирует устроить церемонию на военном аэродроме в Мэриленде. Дональд Трамп запланировал военный парад и официальное прощание с вооруженными силами в качестве главнокомандующего. Он пригласил своих сторонников и бывших сотрудников собственной администрации. А еще Трамп в последний раз использует борт номер один — гигантский реактивный самолет. На нем он отправится в свою резиденцию во Флориде.
Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Согласно 29-й поправке к Конституции США, церемония вступления в должность американских президентов неизменно проходит 20 января в 12 часов дня по восточному североамериканскому времени. В Москве в этот момент будет восемь вечера.
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Комментарии 8
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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