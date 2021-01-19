В ночь с 18 на 19 января район города Джурф-эн-Наср в Ираке, расположенного на севере центральной провинции Бабиль, подвергся авиаудару. США отрицают свое участие в нападении. Район удара находится под контролем иракских вооруженных сил. В ночь понедельника самолеты ВВС США были замечены в небе над городом Эль-Каим близ границы с Сирией. Пользователь, который выложил видео авиаудара, подписал его как "Удар израильской авиации по Ираку". Официальных заявлений о пострадавших и организаторах на данный момент не поступало. В свою очередь телеканал Al Arabiya информировал, что три взрыва прогремели на позициях проиранской группировки "Катаиб Хезболлах" вблизи Джурф-эн-Насра.
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
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