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В Тунисе задержали более тысячи участников беспорядков 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Тунисе задержали более тысячи участников беспорядков
Фото: Jdidi Wassim Keystone Press Agency Globallookpress
В ходе беспорядков в Тунисе было арестовано свыше тысячи человек. По сообщениям издания «Аль-Арабия», демонстранты вышли на улицы в честь десятой годовщины туниской революции, в ходе которой был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен Али.
По словам самих протестующих, с тех пор положение в стране стало только хуже. Также люди возмущены ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
Протестующие атаковали полицейских — их забрасывали петардами, камнями и другими подручными средствами. В ответ власти Туниса ввели в столицу армию. Городские улицы сейчас патрулирует бронетехника.
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В мире , Бен Али , Тунис
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