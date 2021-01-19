В Тунисе задержали более тысячи участников беспорядков 

В ходе беспорядков в Тунисе было арестовано свыше тысячи человек. По сообщениям издания «Аль-Арабия» , демонстранты вышли на улицы в честь десятой годовщины туниской революции, в ходе которой был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен Али

По словам самих протестующих, с тех пор положение в стране стало только хуже. Также люди возмущены ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Протестующие атаковали полицейских — их забрасывали петардами, камнями и другими подручными средствами. В ответ власти Туниса ввели в столицу армию. Городские улицы сейчас патрулирует бронетехника.