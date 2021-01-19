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Псаки: Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд в США
Фото: Reuters
Администрация избранного президента США Джозефа Байдена намерена ужесточить, а не ослабить ограничения на международные путешествия в условиях пандемии нового коронавируса, вопреки указу Трампа о снятии ограничений на полёты из Европы и Бразилии.
Об этом сообщила представитель Байдена Джен Псаки в своём Twitter.

«Пандемия ухудшается, а более заразные варианты (вируса) появляются по всему миру. Сейчас не время снимать ограничения на международные поездки», — написала Псаки.

Она отметила, что администрация демократов не намерена снимать ограничения 26 января.

«Напротив, мы планируем ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19», — написала Псаки.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым с 26 января отменяются введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.
При этом, все прилетающие в страну пассажиры должны будут представить тест на коронавирус.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Бразилия , Ирландия , США , Великобритания
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