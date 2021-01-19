США снимут ограничения на въезд из ряда стран Европы и Бразилии 

Американский лидер Дональд Трамп принял решение отменить введенные ранее ограничения на въезд в США из Бразилии и большинства стран Европы.

Как удалось узнать агентству Reuters , с 26 января вступят в силу новые правила, которые должны сдержать распространение коронавирусной инфекции. Все приезжающие в Соединенные Штаты иностранцы должны подтвердить, что не инфицированы SARS-CoV-2. То есть необходима справка с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Добавим, что введенные еще в марте прошлого года ограничения касаются только иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из разных стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.