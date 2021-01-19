Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Регулятор ЕС мог подвергнуться давлению при одобрении вакцины Pfizer 

Профиль 57 минут назад
Регулятор ЕС мог подвергнуться давлению при одобрении вакцины Pfizer
Фото: ©depositphotos.com
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) могло подвергнуться давлению при утверждении вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Le Monde.
В результате кибератаки, в Сеть попали данные о том, что качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение учеными. Изданию удалось ознакомиться с этими документами. Уточняется, что еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис настаивала на том, чтобы «все страны ЕС получили вакцину одновременно».
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также указывала на необходимость одобрения вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna до конца 2020 года. При этом сотрудники EMA утверждают, что «с обоими препаратами до сих пор имеются проблемы». Отмечается, что у вакцины Moderna выявили несоответствие компонентов коммерческих партий и тех, что проходили испытания.
Ранее в Германии скончались 10 человек после вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNTech. В общей сложности известно о 325 случаях побочных эффектов вакцины, из которых 51 — тяжелый. Это соответствует доле в 0,53 случаев на 1000 прививок и 0,08 случаев тяжелой побочной реакции.
Напомним, Еврокомиссия одобрила применение вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech в Европе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что в Евросоюзе могут одобрить и другие препараты для борьбы с COVID-19, если они окажутся безопасными и эффективными. С 27 декабря в странах Евросоюза началась массовая вакцинация от COVID-19.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Профиль: последние новости
В Кении обнаружили 16 уникальных штаммов коронавируса В Кении обнаружили 16 уникальных штаммов коронавируса Ученые из США открыли два новых штамма коронавируса Ученые из США открыли два новых штамма коронавируса В Конгрессе США приняли резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа В Конгрессе США приняли резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа
Комментарии 31
В мире , Стелла Кириакидис , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
00:39
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
Армия
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение