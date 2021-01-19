Регулятор ЕС мог подвергнуться давлению при одобрении вакцины Pfizer 

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) могло подвергнуться давлению при утверждении вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Le Monde.
В результате кибератаки, в Сеть попали данные о том, что качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение учеными. Изданию удалось ознакомиться с этими документами. Уточняется, что еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис настаивала на том, чтобы «все страны ЕС получили вакцину одновременно».
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также указывала на необходимость одобрения вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna до конца 2020 года. При этом сотрудники EMA утверждают, что «с обоими препаратами до сих пор имеются проблемы». Отмечается, что у вакцины Moderna выявили несоответствие компонентов коммерческих партий и тех, что проходили испытания.
Ранее в Германии скончались 10 человек после вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNTech. В общей сложности известно о 325 случаях побочных эффектов вакцины, из которых 51 — тяжелый. Это соответствует доле в 0,53 случаев на 1000 прививок и 0,08 случаев тяжелой побочной реакции.
Напомним, Еврокомиссия одобрила применение вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech в Европе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что в Евросоюзе могут одобрить и другие препараты для борьбы с COVID-19, если они окажутся безопасными и эффективными. С 27 декабря в странах Евросоюза началась массовая вакцинация от COVID-19.