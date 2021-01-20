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Москва

Дочь Байдена отреагировала на отказ жены Трампа устроить тур по Белому дому 

Lenta.ru и ещё 3 38 минут назад
Дочь Байдена обвинила жену Трампа в нарушении протокола
Фото: Кадр: Today
Дочь избранного президента США Джо Байдена Эшли прокомментировала отказ первой леди США Мелании Трамп пригласить на тур гостеприимства в Белый дом преемницу в этой роли Джилл Байден. Об этом она порассуждала в эфире телеканала Today.
По ее словам, действующий президент США Дональд Трамп и его супруга не соблюдают традиционный протокол.

«Прискорбно, но я думаю, что у нас всех все в порядке», — отреагировала она.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом Джилл Байден. Тем самым она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет: супруга уходящего президента перед инаугурацией принимала в семейном крыле резиденции жену нового главы государства, показывала ей жилые помещения и рассказывала о жизни в Белом доме.
Традиция появилась в 1950-х, когда Бесс Трумэн, жена президента Гарри Трумэна, позвала в Белый дом супругу избранного президента Дуайта Эйзенхауэра. Жена 44-го президента США Мишель Обама пригласила Меланию Трамп в 2016 году.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее.
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Комментарии 13
В мире , США , Мишель Обама , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дуайт Эйзенхауэр , Дональд Трамп , Гарри Трумэн , Белый , Москва , Тверская Область
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