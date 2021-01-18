Избранный президент США Джо Байден за два дня до своей инаугурации поехал паковать в коробки наборы еды для бездомных и малоимущих. Репортаж об этом сделал телеканал MSNBC.

На видео видно, как Байден в маске и перчатках вместе с другими волонтерами складывает консервы в коробки с наборами продуктов, предназначенными для бедняков. Благотворительную акцию устроила организация Philabundance из Южной Филадельфии.

Таким образом демократ отметил день памяти правозащитника и борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-младшего, в который принято заниматься благотворительными делами.