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Москва

Байден поехал паковать еду для бедняков за два дня до инаугурации 

Lenta.ru 34 минуты назад
Избранный президент США Джо Байден за два дня до своей инаугурации поехал паковать в коробки наборы еды для бездомных и малоимущих. Репортаж об этом сделал телеканал MSNBC.
На видео видно, как Байден в маске и перчатках вместе с другими волонтерами складывает консервы в коробки с наборами продуктов, предназначенными для бедняков. Благотворительную акцию устроила организация Philabundance из Южной Филадельфии.
Таким образом демократ отметил день памяти правозащитника и борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-младшего, в который принято заниматься благотворительными делами.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие также приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского президента Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Майк Пенс , Мартин Лютер , Дональд Трамп , США
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