Население Украины за год сократилось на 300 тысяч человек

Население Украины по состоянию на декабрь прошлого года составило 41,63 млн человек, сообщила 18 января украинская служба статистики.

Ведомство отмечает, что по сравнению с данными на 1 декабря 2019 года, население Украины сократилось на 292,8 тыс. человек. Непосредственно в ноябре 2020 года население Украины сократилось на 40,9 тысячи человек.

Служба отмечает, что для Украины «остается существенным» превышение числа умерших над числом живорожденных: в 2020 году пропорция составила на 100 умерших — 49 живорожденных.

Также отметим, что многие эксперты заявляют, что реальная численность населения Украины существенно меньше заявленной официально, поскольку служба статистики не учитывает «заробитчан».