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Население Украины за год сократилось почти на 300 тыс. человек 

ИА Regnum 21 минуту назад
Население Украины за год сократилось на 300 тысяч человек
Фото: Reuters
Население Украины по состоянию на декабрь прошлого года составило 41,63 млн человек, сообщила 18 января украинская служба статистики.
Ведомство отмечает, что по сравнению с данными на 1 декабря 2019 года, население Украины сократилось на 292,8 тыс. человек. Непосредственно в ноябре 2020 года население Украины сократилось на 40,9 тысячи человек.
Служба отмечает, что для Украины «остается существенным» превышение числа умерших над числом живорожденных: в 2020 году пропорция составила на 100 умерших — 49 живорожденных.
Также отметим, что многие эксперты заявляют, что реальная численность населения Украины существенно меньше заявленной официально, поскольку служба статистики не учитывает «заробитчан».
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