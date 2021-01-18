В ВОЗ заявили об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе гибели от коронавирусной инфекции ста тысяч человек в неделю. С таким прогнозом выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться, — цитирует Reuters представителя организации.

Отмечается, что в настоящее время порядка 47% смертей от COVID-19 приходится на Северную и Южную Америку, и, согласно прогнозам, в будущем ситуация может усугубиться. В Европе показатели заболеваемости стабилизируются, но они по-прежнему остаются на высоком уровне.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир приближается к моральной катастрофе, так как план по обеспечению жителей разных стран вакциной от COVID-19 на равных условиях находится под угрозой срыва. Он привёл статистику, в соответствии с которой жители 49 обеспеченных стран получили 39 млн доз вакцины от коронавируса, при этом в одном из беднейших государств сделали всего 25 прививок.