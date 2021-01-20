ВОЗ сообщила о рекордном росте смертности от коронавируса

В мире более 93 882 человек скончались от коронавируса за неделю с 11 по 17 января. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это самый высокий показатель с начала пандемии.

Число заболевших COVID-19 увеличилось за семь дней более чем на 4,7 миллиона, пишет ТАСС . Это на 6% меньше по сравнению с предыдущей неделей. В ВОЗ отмечают, что заболеваемость выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе, а в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии снизилась.

В США за семь дней заболевших стало больше на 1,5 миллиона. Далее следуют Бразилия (более 379 тысяч новых случаев) и Великобритания (свыше 339 тысяч).