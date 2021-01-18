Сторонники американского президента США Дональда Трампа уже обращаются с вопросами о том, что необходимо сделать для получения российского гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, — как можно российское гражданство получить», — отметила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев.

По мнению Захаровой, сторонники Трампа опасаются гонений в своей стране из-за политических убеждений. «Добро пожаловать в реальность», — резюмировала она.

В ноябре прошлого года в США прошли выборы на пост президента США. Основными кандидатами на эту должность были республиканец Дональд Трамп, который решил переизбраться, и демократ Джо Байден . Выиграл Байден. Трамп, в свою очередь, постоянно заявлял о фальсификации итогов голосования.

Тем не менее 6 января конгрессмены собрались, чтобы утвердить Байдена на должность президента. Незадолго до этого Трамп выступил перед своими сторонниками и призвал их поддержать республиканцев.

Тысячи американцев пришли 6 января к Капитолию. Они устроили массовую акцию в поддержку Трампа и на несколько часов захватили здание конгресса. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а заседание перенести. В результате потасовок с полицией и по другими причинам погибли пять человек.

После этих событий соцсети Facebook, Instagram, Twitter и другие заблокировали аккаунты Трампа.

Twitter объяснил свое решение тем, что президент якобы нарушил правила соцсети и призывал к насилию. «После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорилось в сообщении соцсети.

Facebook и Instagram сначала заявили о блокировке аккаунтов. Но недавно объявили о том, что аккаунты будут действовать, однако доступ Трампа к ним ограничен до истечения срока его полномочий. Facebook удалил все последние посты, так как администрация платформы увидела в них симпатию к зачинщикам протестных акций.

Ранее по этому поводу высказался замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев . Он выразил мнение, что такие действия IT-гигантов похожи на «оголтелую цензуру». Российский политик заметил, что в совокупности у Трампа «порядка 200 млн» подписчиков.

«Вслед за Трампом блокируют и десятки тысяч сторонников действующего президента на самых разных платформах, которые раньше воспринимались как площадки для полноценной дискуссии», — написал он в статье, размещенной в ТАСС.

По словам Медведева, такое явление «экстраординарное» не только для США, но и для всего мира. «Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?» — задался вопросом замглавы Совбеза России.

Вместе с тем то, что соцсети диктуют свои условия, активно навязывают свою позицию, Медведев назвал «призраком цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество».

Замглавы Совбеза России также выразил мнение, что социальные сети ведут «войну против одного лица» — Трампа.