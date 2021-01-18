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СМИ: ребёнок с антителами к коронавирусу родился в Болгарии 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Ребенок родился с антителами к COVID-19
Фото: РИА Новости
В Болгарии 28-летняя девушка родила ребёнка с антителами к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Жительница города Пазарджик была госпитализирована во время беременности с кашлем и высокой температурой. Как сообщает БНР, впоследствии у неё был выявлен коронавирус. Врачи приняли решение делать женщине кесарево сечение, так как заболевание вызвало изменения в плаценте и замедлил развитие плода.
После операции ребёнок весом 2,75 кг и ростом 46 см благополучно появился на свет. При этом тест, сделанный новорождённому, показал наличие антител к COVID-19. Ребёнок полностью здоров и в ближайшее время врачи планируют выписать его вместе с матерью.
Ранее сотрудники Сингапурской исследовательской сети акушерства обнаружили, что у женщин, переболевших коронавирусом во время беременности, родились дети с антителами. По словам специалистов, беременные переносят COVID-19 не хуже, чем другие категории пациентов.
Как рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова, прямой путь заражения коронавирусом от матери ребёнку пока не доказан. Однако, по её словам, при рождении младенцу всегда передаются антитела, которые есть у матери, и они действуют до одного года.
Как сообщал NEWS.ru, реаниматологи коронавирусного госпиталя, развёрнутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки со стопроцентным поражением лёгких.
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Комментарии 3
В мире , Болгария , Пазарджик
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