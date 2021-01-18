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Туркменистан зарегистрировал вакцину «Спутник V» 

ТАСС и ещё 2 25 минут назад
Туркменистан зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Фото: Правительство Буэнос-Айреса Перейти в фотобанк
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало российскую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Партнеры высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом и уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира", — цитирует пресс-служба слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

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В мире , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Туркмения
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