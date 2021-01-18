Туркменистан зарегистрировал вакцину «Спутник V» 

"Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Партнеры высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом и уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира", — цитирует пресс-служба слова главы фонда Кирилла Дмитриева.