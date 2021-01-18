В ДНР оценили новый американский фильм «Смертельная зона»

«Агенты Кремля добрались и до Голливуда», — так Безсонов описал картину.

Действие фантастического боевика разворачивается в 2036 году на охваченной войной территории Украины. По сюжету картины, американцы направляют в страну своих военных для борьбы с «красными».

«Фильм в очередной раз продемонстрировал отношение США к украинцам, как к туземцам», — отметил Безсонов.

Как писал «Рамблер», ранее украинское издание «Вести» рассказало о фильме «Атлантида», который будет бороться за «Оскар» в 2021 году. Действие картины разворачивается в 2025 году: режиссер Валентин Васянович представил, что Украина одержала победу и вернула себе Донбасс, который к тому времени стал непригодной для жизни территорией.

В своей картине Васянович показал, что избавившись от России, Украина тут же получила нового «узурпатора» — США, страну, которая закрывает «ненужные» заводы и оставляет людей в нищете. «Вести» отмечают, что украинцы раскритиковали фильм: по их мнению, Васянович «слил» Донбасс, показав, что региону лучше не возвращаться в состав Украины.