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«К Украине, как к туземцам»: в ДНР оценили новый американский фильм 

Мария Иванова 1 час назад
В ДНР оценили новый американский фильм «Смертельная зона»
Фото: скриншот Netflix
Глава пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов рассказал, что новый фильм Netflix «Смертельная зона» (Outside the Wire) показывает, как в США воспринимают Украину. Об этом сообщает «Царьград».

«Агенты Кремля добрались и до Голливуда», — так Безсонов описал картину.

Действие фантастического боевика разворачивается в 2036 году на охваченной войной территории Украины. По сюжету картины, американцы направляют в страну своих военных для борьбы с «красными».

«Фильм в очередной раз продемонстрировал отношение США к украинцам, как к туземцам», — отметил Безсонов.

Как писал «Рамблер», ранее украинское издание «Вести» рассказало о фильме «Атлантида», который будет бороться за «Оскар» в 2021 году. Действие картины разворачивается в 2025 году: режиссер Валентин Васянович представил, что Украина одержала победу и вернула себе Донбасс, который к тому времени стал непригодной для жизни территорией.
В своей картине Васянович показал, что избавившись от России, Украина тут же получила нового «узурпатора» — США, страну, которая закрывает «ненужные» заводы и оставляет людей в нищете. «Вести» отмечают, что украинцы раскритиковали фильм: по их мнению, Васянович «слил» Донбасс, показав, что региону лучше не возвращаться в состав Украины.
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Комментарии
В мире , Даниил Безсонов , Валентин Васянович
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