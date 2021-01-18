Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Лавров назвал друга России в Евросоюзе 

Елена Прошина 1 час назад
Лавров заявил о негативном отношении Италии к антироссийским санкциям
Фото: ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Италия негативно относится к санкциям Евросоюза против России и стремится развивать двусторонние отношения. Об этом сообщает ТАСС.
Отношения с Италией министр прокомментировал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
По словам Лаврова, Италия не считает санкции эффективным инструментом воздействия — ни на Россию, «ни на кого бы то ни было».

«Италия, я так понимаю, не без возражений со стороны Брюсселя отстаивает свое право развивать двусторонние отношения с РФ и делает это, по-моему, искренне», — подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что Италия следует принципам солидарности, действующим в ЕС, но не занимает агрессивную позицию по отношению к России.
По словам министра, и россияне, и итальянцы заинтересованы в гуманитарных, спортивных, культурных контактах и развитии бизнеса.
Как писал «Рамблер», ранее санкции против России раскритиковали в Германии. Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил, что экономика Германии страдает из-за ограничительных мер, ежемесячно теряя более 600 миллионов евро.
Депутат привел данные Института мировой экономики в Киле: согласно им, потери Берлина из-за санкций составляют 40 процентов от всего ущерба, который несут страны Евросоюза.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Комментарии
В мире , Маркус Фронмайер , Сергей Лавров , Бундестаг , МИД , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение