Лавров заявил о негативном отношении Италии к антироссийским санкциям

Отношения с Италией министр прокомментировал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

По словам Лаврова, Италия не считает санкции эффективным инструментом воздействия — ни на Россию, «ни на кого бы то ни было».

«Италия, я так понимаю, не без возражений со стороны Брюсселя отстаивает свое право развивать двусторонние отношения с РФ и делает это, по-моему, искренне», — подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что Италия следует принципам солидарности, действующим в ЕС, но не занимает агрессивную позицию по отношению к России.

По словам министра, и россияне, и итальянцы заинтересованы в гуманитарных, спортивных, культурных контактах и развитии бизнеса.

Как писал «Рамблер», ранее санкции против России раскритиковали в Германии. Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил, что экономика Германии страдает из-за ограничительных мер, ежемесячно теряя более 600 миллионов евро.

Депутат привел данные Института мировой экономики в Киле: согласно им, потери Берлина из-за санкций составляют 40 процентов от всего ущерба, который несут страны Евросоюза.