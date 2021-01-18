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ВОЗ заявила об угрозе мирового «морального провала» из-за пандемии 

РИА Новости 51 минуту назад
ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за возможного неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами.

"Цена будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять", — сказал он на пресс-конференции.

Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех.
Тем не менее, в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать "как большая семья" и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания.
По последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 93 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ
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