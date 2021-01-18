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Додон обвинил Санду в попытке узурпации власти в Молдавии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Додон обвинил Санду в попытке узурпации власти в Молдавии
Фото: РИА Новости
Бывший президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в том, что она боится взять на себя ответственность и узурпировала власть.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ.
В связи с этим Додон в понедельник созвал заседание Исполнительного комитета Соцпартии, чтобы обсудить конституционный и правительственный кризис, передает РИА «Новости».

«Несколько месяцев назад я говорил, что худший из возможных сценариев — это полная блокада работы государственных институтов. Вынужден сообщить, что это произошло из-за бездействия и нарушения конституции действующим президентом, который боится взять на себя ответственность. Сейчас у нас есть политические шоу, конституционная и политическая блокада и все более заметные попытки узурпации власти по стороны президента», — заявил Додон.

Он считает, что Санду пытается прикрыть свое бездействие активной внешней повесткой, отправляясь в рабочие поездки в Киев и Брюссель.
В прошлом году Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией.
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В мире , Игорь Додон , РИА Новости , Молдова
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