Додон обвинил Санду в попытке узурпации власти в Молдавии 

Бывший президент Молдавии , председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в том, что она боится взять на себя ответственность и узурпировала власть.

Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ.

В связи с этим Додон в понедельник созвал заседание Исполнительного комитета Соцпартии, чтобы обсудить конституционный и правительственный кризис, передает РИА «Новости»

«Несколько месяцев назад я говорил, что худший из возможных сценариев — это полная блокада работы государственных институтов. Вынужден сообщить, что это произошло из-за бездействия и нарушения конституции действующим президентом, который боится взять на себя ответственность. Сейчас у нас есть политические шоу, конституционная и политическая блокада и все более заметные попытки узурпации власти по стороны президента», — заявил Додон.

Он считает, что Санду пытается прикрыть свое бездействие активной внешней повесткой, отправляясь в рабочие поездки в Киев и Брюссель.