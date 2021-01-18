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Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в смерти своих кошек 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в смерти своих кошек
Фото: nsn.fm
Младшая сестра певицы Джейми Линн Спирс требует от главы компании Tesla Илона Маска изменить звук автомобиля Tesla, пишет Daily Mail.
Девушка утверждает, что звук машины слишком тихий, животные не слышат его и попадают под колеса, сообщает издание. Таким образом, младшая Спирс лишилась своих кошек.
Правда, о подробностях происшествия Спирс не рассказывает. При этом она признает в данном случае и вину водителя.
Сама же Бритни Спирс в последнее время радует своих поклонников фотографиями в Instargam, где она появляется в компании своего молодого человека.
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