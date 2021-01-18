Узбекистан решил сертифицировать «Спутник V» 

Узбекистан намерен сертифицировать вакцину от коронавируса «Спутник V» и локализовать ее производство, заявил заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.
«Ведется работа по быстрой сертификации вакцины «Спутник V», также ведутся переговоры о локализации производства вакцины в Узбекистане», — сказал Юсупалиев, передает РИА «Новости».
«Спутник V» ранее была зарегистрирована в Аргентине, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.