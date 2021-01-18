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Глава Минздрава Армении подал в отставку 

ТАСС и ещё 3 50 минут назад
Глава Минздрава Армении подал в отставку
Фото: Alina94n/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Армении.

"Министр здравоохранения Арсен Торосян написал заявление об отставке", — сообщили в пресс-службе.

Помощник президента Армении Асмик Петросян уведомила СМИ, что Армен Саркисян уже получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Торосяна от занимаемой должности.
Торосян занимает пост министра здравоохранения с мая 2018 года. Он также входит в руководство партии Никола Пашиняна "Гражданский договор".
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В мире , Армен Саркисян , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Армения
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