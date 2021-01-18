Глава Минздрава Армении подал в отставку 

Все новости на карте

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Армении.

"Министр здравоохранения Арсен Торосян написал заявление об отставке", — сообщили в пресс-службе.

Помощник президента Армении Асмик Петросян уведомила СМИ, что Армен Саркисян уже получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Торосяна от занимаемой должности.

Торосян занимает пост министра здравоохранения с мая 2018 года. Он также входит в руководство партии Никола Пашиняна "Гражданский договор".