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На Украине адаптивный карантин продлят до апреля 

Украина.ру 1 час назад
На Украине адаптивный карантин продлят до апреля
Фото: Reuters
Кабинет министров собирается продолжить адаптивный карантин на Украине до 31 марта. Об этом 18 января в интервью Интерфакс-Украина рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль
По его словам, усиленный карантин после 24 января продолжать не будут.

«Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла… Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет», — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что «карантин очень долго продлится в этом году».
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. По состоянию на сейчас текущий карантин введен до конца февраля. За прошедшие сутки на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября.
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В мире , Денис Шмыгаль , Интерфакс
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