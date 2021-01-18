Украденный ноутбук Пелоси планировали продать СВР России

Укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам, сообщает издание Politico.

ФБР расследует показания, что жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс вынесла ноутбук Пелоси из ее офиса и в дальнейшем планировала его отправить в Россию своему другу, который в дальнейшем хотел продать его СВР. Однако переправка сорвалась и ноутбук или уничтожен, или же все еще находится у нее.

Действующий президент США Дональд Трамп в день утверждения Конгрессом голосов избирателей 6 января вышел к своим сторонникам с речью и предложил им «отправиться в Капитолий», чтобы «отвоевать» страну и добиться признания его победы на якобы сфальсифицированных выборах. По меньшей мере четыре человека, включая одного полицейского, погибли во время штурма здания парламента. Члены Палаты представителей внесли на рассмотрение резолюцию об импичменте Трампу из-за «подстрекательств к мятежу». 13 января документ поддержали 20 конгрессменов от Республиканской партии.