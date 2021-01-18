В МИД Германии прокомментировали задержание Навального 

«Он должен быть немедленно освобожден», — считает дипломат.

Он напомнил властям России об их обязанности, исходя из Конституции и международных обязательств, следовать принципам верховенства закона и защиты гражданских прав. Глава немецкого МИД призвал Россию применить эта принципы и в отношении Навального.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.