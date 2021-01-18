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Москва

В МИД Германии прокомментировали задержание Навального 

Артём Кульша 51 минуту назад
Задержание политика Алексея Навального совершенно необъяснимо. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Он должен быть немедленно освобожден», — считает дипломат.

Он напомнил властям России об их обязанности, исходя из Конституции и международных обязательств, следовать принципам верховенства закона и защиты гражданских прав. Глава немецкого МИД призвал Россию применить эта принципы и в отношении Навального.
Объявленный в розыск Навальный задержан в Шереметьеве
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.
В четверг пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщила о намерении предпринять все действия по задержанию Навального по причине неоднократно допущенных им злостных нарушений условий испытательного срока.
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В мире , Видео , Алексей Навальный , МИД , Аэропорт Шереметьево , ФСИН
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