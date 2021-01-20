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От участия в инаугурации Байдена отстранили 12 служащих нацгвардии 

РИА Новости и ещё 4 26 минут назад
От инаугурации Байдена отстранили 12 нацгвардейцев
Фото: РИА Новости
Двенадцать служащих национальной гвардии были отстранены от участия в церемонии инаугурации Джо Байдена, двое из них были связаны с экстремистскими группировками, заявил генерал Дэниел Хокансон на брифинге для прессы в Пентагоне.

"Меня не беспокоит большая часть нашей организации. Если вы посмотрите на 25 000 человек, мы выявили 12 человек, некоторых из них просто проверяют", — сказал Хокансон.

Он отметил, что, возможно, некоторые из них не имеют отношения к чему-либо предосудительному, тем не менее, в службе хотят убедиться в этом наверняка.
Хокансон сказал, что двое национальных гвардейцев, которые были отозваны из-за связей с экстремистскими группировками, делали неуместные комментарии, но не раскрыл деталей.
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В мире , США , Джозеф Байден , Пентагон , РИА Новости
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