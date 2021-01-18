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В США пробуют лечить коронавирус радиацией 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Американские ученые проводят эксперименты, используя низкие дозы радиации, чтобы лечить пациентов, зараженных COVID-19.
В течение 10-15 минут исследователи облучали легкие десяти пациентов разного возраста и пола, страдающих от тяжелой формы пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекции.

«Девять пациентов показали быстрое улучшение в течение 24 часов и были выписаны из больницы в течение трех дней, что в четыре раза быстрее, чем те пациенты, которые не проходили это лечение», — отмечается в статье Nuclear News.

В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным
Анализы крови и снимки легких доказали безопасность и эффективность небольшой дозы радиации.
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В мире , Видео , ВОЗ , США
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