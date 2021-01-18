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Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 5 34 минуты назад
Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.

"Мы начнем вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины", — заявил Фурар алжирской радиостанции Chaine 2.

Сейчас в стране подготовлены порядка восьми тысяч прививочных пунктов, их число могут увеличить, сообщил чиновник.
Фурар подчеркнул, что выбранные Алжиром препараты "безопасные и эффективные". По его словам, власти планируют вакцинировать до 60-70 процентов населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.
Также власти продолжают переговоры с производителями вакцин в Китае, отметил Фурар.
Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V". Согласно данным минздрава этого государства, общее число случаев COVID-19 в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.
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В мире , Алжир
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