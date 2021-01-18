Биолог назвала идею иммунных паспортов в США бессмысленной

"Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка — не гарантия. Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей", — говорится в сообщении.