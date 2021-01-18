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Москва

Биолог раскритиковала идею иммунных паспортов 

Газета.Ru 12 минут назад
Биолог назвала идею иммунных паспортов в США бессмысленной
Фото: Reuters
Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленна. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранову.

"Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка — не гарантия. Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей", — говорится в сообщении.

Она добавила, что существуют люди, у которых вакцинация не вырабатывает стойкого иммунитета к инфекции.

"Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто "галочка", а не удостоверении о защищенности", — сообщила Баранова.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения не исключает, что с развитием ситуации с COVID-19 могут быть введены иммунные паспорта.
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В мире , ВОЗ
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