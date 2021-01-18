NYT обвинила союзников Трампа в заработке на помилованиях

Соратники президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за свои услуги по лоббированию помилований осужденным преступникам, в том числе используя свои связи с президентом, сообщает газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками.

Отмечается, что количество помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что Трамп не сможет оспорить свое поражение на выборах.

В статье речь идет о нескольких лоббистах, связанных с Трампом и его окружением. В частности, бывший федеральный прокурор Бретт Толмен, который консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, смог монетизировать свою работу по продвижению помилований и заработал десятки тысяч долларов как минимум на трех делах.

Сын экс-сенатора Джереми Хатчинсона в 2019 году признал вину в получении взяток и мошенничестве с налогами. Его отец, Тим Хатчинсон, заплатил Толмену не менее 10 тысяч долларов за лоббирование помилования сына в Белом доме и Конгрессе.

Также ранее в этом месяце Толмен подал документы, где указал, что ему заплатили 20 тысяч долларов в конце прошлого года за попытки добиться компенсации для светской львицы и мошенницы Дины Вейн Рис, которая вышла из тюрьмы в 2014 году.

Наряду с этим Толмен получил 22,5 тысячи долларов от жителя Аризоны, который нанял его в минувшем сентябре для прошения о помиловании Росса Ульбрихта, основателя онлайн-платформы Silk Road, где велась продажа наркотиков. Ульбрихта в 2015 году приговорили к пожизненному заключению.

Один из самых близких к Трампу и его администрации лоббист Мэтт Шлапп в течение нескольких недель добивается помилования крупного спонсора республиканцев Паркера Пети. В ноябре Пети был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами.

Также о возможности помилования заявлял бывший адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд. Он говорил своим клиентам, что может получить помилование, благодаря связям с Трампом и помощником американского лидера Джаредом Кушнером . По данным New York Times, он использовали "обиду" президента на систему правосудия, чтобы продвигать своих "кандидатов" на помилование.

В частности, он представлял интересы Уильяма Уолтерса, состоятельного любителя делать ставки на спорт. Уолтерс находился под следствием прокуратуры Манхэттена и ФБР в связи с махинациями. Дауд от Уолтерса получил десятки тысяч долларов за свои услуги, но помилован тот так и не был.

Другой лоббист — бывший советник штаба Трампа Карен Джорно, у нее также были связи с окружением президента. Она помогал добиться помилования экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации.

Газета получила копию соглашения между Джорно и Кириаку "о достижении полного помилования от президента Дональда Трампа". Джорно должна была получить 50 тысяч долларов за свои услуги еще 50 тысяч в качестве премии, если она добьется помилования. Сама Джорно заявила, что никогда не говорила с Трампом о Кириаку напрямую и никого не лоббировала с просьбой о помиловании в его администрации.

Кириаку, в свою очередь, сообщил, что в прошлом году встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и его помощниками в отеле Trump International в Вашингтоне. В один момент один из соратников Джулиани заявил, что юрист может помочь ему, но "за два миллиона долларов". Кириаку отказался, поскольку его задача — вернуть возможность получить пенсию на 700 тысяч долларов, что гораздо меньше. Джулиани опроверг такую версию событий и заявил, что не помнит о встрече.

"Этот закулисный торг и система особых привилегий не учитывает интересы сотен простых людей, которые послушно выстроились в очередь, как того требуют правила Министерства юстиции ", — цитирует газета Маргарет Лав, которая руководила процессом помилования Министерства юстиции с 1990 по 1997 год в качестве поверенного по помилованиям в США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщал, что Трамп может до своего предполагаемого ухода с поста главы государства помиловать целый ряд лиц. Источник утверждал также, что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вменить в будущем.

Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.