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Умер актёр и режиссёр Жан-Пьер Бакри 

RT на русском и ещё 1 20 минут назад
Умер актёр и режиссёр Жан-Пьер Бакри
Фото: Wikipedia
Французский актёр, режиссёр и сценарист Жан-Пьер Бакри скончался от рака в возрасте 69 лет.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось о смерти актёра Питера Марка Ричмана.
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