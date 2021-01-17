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В МИД Германии прокомментировали задержание Навального 

РИА Новости и ещё 7 12 часов назад
В МИД Германии прокомментировали задержание Навального
Фото: Reuters
Германия, откуда накануне в РФ прилетел Алексей Навальный, лишь на следующий день отреагировала на его задержание: глава МИД ФРГ Хайко Маас повторил призыв других стран отпустить его.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.
Находящийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.

"Задержание Алексея Навального совершенно необъяснимо. К его делу необходимо применить принципы верховенства закона и защиты гражданских прав, которым Россия обязана следовать, исходя из конституции и международных обязательств. Он должен быть немедленно освобожден", — говорится в заявлении в Twitter немецкого МИД.

Накануне Навального призвали освободить госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и главы МИД ряда европейских стран. В понедельник, помимо ФРГ, с таким призывом выступила и Финляндия.
Объявленный в розыск Навальный задержан в Шереметьево
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах.
Навальный ранее заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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Комментарии 72
В мире , Ив Роше , Шарль Мишель , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ОЗХО , Европейский совет , Госдеп США , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , Германия , Латвия , Москва , Польша , США , Эстония
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