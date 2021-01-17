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В Вашингтон прибыли 15 тысяч бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена 

Газета.Ru 1 час назад
В Вашингтон прибыли 15 тысяч нацгвардейцев перед инаугурацией Байдена
Фото: Liu Jie/Global Look Press
В Вашингтон в рамках подготовки к инаугурации избранного президента США Джо Байдена продолжают прибывать отряды американских военных. Об этом сообщает телеканал MSNBC.
СМИ отмечает, что в столицу США прибыли 15 тыс. бойцов нацгвардии.
При этом, по данным телеканала, к церемонии, которая назначена на 20 января, планируют нарастить количество военных в городе до 25 тыс. человек. Бойцы прибудут из всех 50 штатов страны.
Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.
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