Умер музыкальный продюсер Фил Спектор 

По его данным, продюсер умер от естественных причин.

Спектор сотрудничал с британской рок-группой The Beatles, когда она работала над альбомом Let it Be, с бывшими участниками "ливерпульской четверки" Джоном Ленноном Джорджем Харрисоном , а также с Йоко Оно, Шер, Тиной Тернер и рядом других исполнителей. С 2009 года он отбывал тюремный срок за совершенное в 2003 году убийство актрисы Ланы Кларксон